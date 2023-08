Ausblick: Ayr Wellness veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ayr Wellness wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,450 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,724 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,1 Millionen CAD gegenüber 142,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,674 CAD im Vergleich zu -4,927 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 667,9 Millionen CAD, gegenüber 640,8 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at