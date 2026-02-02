Aytu BioPharma Aktie

Aytu BioPharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D38R / ISIN: US0547548588

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aytu BioPharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aytu BioPharma äußert sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,407 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Aytu BioPharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aytu BioPharma 16,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,657 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,160 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 66,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Aytu BioPharma Inc Registered Shs

