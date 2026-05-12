Aytu BioPharma Aktie
WKN DE: A3D38R / ISIN: US0547548588
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aytu BioPharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aytu BioPharma stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,443 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 34,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,197 USD aus. Im Vorjahr waren -2,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 54,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 66,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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