Ausblick: Aytu BioPharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aytu BioPharma stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,443 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 34,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,197 USD aus. Im Vorjahr waren -2,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 54,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 66,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at