Aytu BioPharma Aktie
WKN DE: A3D38R / ISIN: US0547548588
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aytu BioPharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aytu BioPharma wird am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,257 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aytu BioPharma für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,3 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,623 USD im Vergleich zu -1,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 67,9 Millionen USD, gegenüber 57,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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