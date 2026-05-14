Ausblick: Azad Engineering legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azad Engineering wird am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,14 INR je Aktie gegenüber 4,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 29,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,64 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,11 INR je Aktie, gegenüber 14,66 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 6,11 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at