Azad Engineering Aktie

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WKN DE: A40AC4 / ISIN: INE02IJ01035

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Azad Engineering öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Azad Engineering stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,99 INR aus. Im letzten Jahr hatte Azad Engineering einen Gewinn von 5,05 INR je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,34 Prozent auf 1,91 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 26,44 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 20,57 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,08 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 6,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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