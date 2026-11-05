Azad Engineering Aktie
WKN DE: A40AC4 / ISIN: INE02IJ01035
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Azad Engineering öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Azad Engineering stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,99 INR aus. Im letzten Jahr hatte Azad Engineering einen Gewinn von 5,05 INR je Aktie eingefahren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,34 Prozent auf 1,91 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 26,44 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 20,57 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,08 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 6,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Azad Engineering Limited Registered Shs
|
05.11.26
|Ausblick: Azad Engineering öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Azad Engineering stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Azad Engineering präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Azad Engineering legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Azad Engineering Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Azad Engineering Limited Registered Shs
|2 423,00
|-6,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.