Azbil Aktie
WKN: 860186 / ISIN: JP3937200008
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Azbil legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Azbil äußert sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 21,61 JPY gegenüber 33,68 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 78,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 67,20 JPY, gegenüber 77,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 297,04 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 300,38 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
