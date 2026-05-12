Ausblick: Azbil legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azbil wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 20,55 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,54 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,47 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Azbil für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,96 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 66,42 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 77,96 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 297,63 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 300,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at