Azbil Aktie
WKN: 860186 / ISIN: JP3937200008
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Azbil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Azbil präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 9,88 JPY. Im Vorjahresquartal waren 10,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 64,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,05 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 75,89 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 75,76 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,89 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 298,93 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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