Aziyo Biologic a Aktie
WKN DE: A2QD87 / ISIN: US05479K1060
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Aziyo Biologics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aziyo Biologics A lädt am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 39,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,480 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,860 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,4 Millionen USD waren.
