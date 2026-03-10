Ausblick: Aziyo Biologics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aziyo Biologics A lädt am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 39,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,480 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,860 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 18,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 24,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at