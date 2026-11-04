Ausblick: Aziyo Biologics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aziyo Biologics A wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,150 USD. Dies würde einen Gewinn von 21,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aziyo Biologics A -0,190 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Aziyo Biologics A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 69,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aziyo Biologics A 3,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,630 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net