Azrieli Group Aktie
WKN DE: A0RK78 / ISIN: IL0011194789
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Azrieli Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Azrieli Group lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Azrieli Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,67 ILS je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,91 ILS je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 755,8 Millionen ILS – ein Minus von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Azrieli Group 912,0 Millionen ILS erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 12,22 ILS aus, während im Fiskalvorjahr 12,22 ILS vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,95 Milliarden ILS in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,34 Milliarden ILS.
Redaktion finanzen.at
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