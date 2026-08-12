Ausblick: Azul stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Azul lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,489 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Azul noch 79395,79 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 974,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 8506,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 4,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,87 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at