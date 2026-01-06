Ausblick: AZZ gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AZZ wird am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,47 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,25 Prozent erhöht. Damals waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll AZZ nach den Prognosen von 9 Analysten 418,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 403,7 Millionen USD umgesetzt worden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,64 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

