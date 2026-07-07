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07.07.2026 07:01:06

Ausblick: AZZ veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AZZ öffnet am 08.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,69 USD. Dies würde einer Verringerung von 70,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AZZ 5,66 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 434,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,84 USD aus. Im Vorjahr waren 10,50 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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