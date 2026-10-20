B&B TOOLS AB Aktie

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WKN: 893222 / ISIN: SE0000101362

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: B&B TOOLS (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

B&B TOOLS (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,23 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte B&B TOOLS (B) 1,01 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,20 Milliarden SEK gegenüber 1,13 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,39 SEK im Vergleich zu 8,57 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden SEK, gegenüber 4,97 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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