Ausblick: B&G Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

B&G Foods äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 424,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 394,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,561 USD, gegenüber -0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at