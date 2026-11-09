Ausblick: B&G Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

B&G Foods öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass B&G Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 435,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 439,3 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,542 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net