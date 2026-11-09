B&G Foods Aktie
WKN DE: A0CATC / ISIN: US05508R1068
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: B&G Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
B&G Foods öffnet am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass B&G Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 435,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 439,3 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,542 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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