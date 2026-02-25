B. Riley Principal Merger Aktie
WKN DE: A2P6XQ / ISIN: US02128L1061
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
B Riley Principal Merger präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,305 USD. Dies würde einen Gewinn von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem B Riley Principal Merger -0,340 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 489,6 Millionen USD gegenüber 498,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,463 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,960 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,82 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu B. Riley Principal Merger Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: B Riley Principal Merger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)