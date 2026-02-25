Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B Riley Principal Merger präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,305 USD. Dies würde einen Gewinn von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem B Riley Principal Merger -0,340 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 489,6 Millionen USD gegenüber 498,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,463 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,960 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,82 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at