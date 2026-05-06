Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B Riley Principal Merger lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird B Riley Principal Merger die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,574 USD. Das entspräche einem Gewinn von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll B Riley Principal Merger im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 424,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,28 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,226 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,550 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at