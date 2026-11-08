B. Riley Principal Merger Aktie
WKN DE: A2P6XQ / ISIN: US02128L1061
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: B Riley Principal Merger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
B Riley Principal Merger wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,260 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,15 Prozent erhöht. Damals waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 452,3 Millionen USD gegenüber 422,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,312 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,550 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,86 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,84 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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