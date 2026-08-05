B. Riley Principal Merger Aktie
WKN DE: A2P6XQ / ISIN: US02128L1061
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: B Riley Principal Merger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
B Riley Principal Merger präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,214 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei B Riley Principal Merger noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 488,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 481,2 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,148 USD aus. Im Vorjahr waren -2,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu B. Riley Principal Merger Corp Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: B Riley Principal Merger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: B Riley Principal Merger öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu B. Riley Principal Merger Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|B. Riley Principal Merger Corp Registered Shs
|6,30
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.