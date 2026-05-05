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WKN DE: A0M889 / ISIN: CA11777Q2099

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: B2Gold stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

B2Gold wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,125 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte B2Gold noch 0,060 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 926,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 763,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,757 USD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,14 Milliarden USD, gegenüber 4,28 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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