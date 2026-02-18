B2Gold Aktie
Ausblick: B2Gold zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
B2Gold wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,181 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte B2Gold noch -0,010 CAD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,14 Milliarden USD betragen, verglichen mit 698,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,526 USD, gegenüber -0,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,61 Milliarden CAD generiert wurden.
