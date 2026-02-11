Ausblick: B2Holding AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

B2Holding AS gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,385 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 670,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 NOK je Aktie erzielt worden waren.

B2Holding AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 951,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 814,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 NOK aus, während im Fiskalvorjahr 0,750 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,02 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,44 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at