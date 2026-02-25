B3 Aktie
WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: B3 gewährt Anlegern Blick in die Bücher
B3 wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,181 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll B3 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 489,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte B3 411,0 Millionen USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
|
07:01
|Ausblick: B3 gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: B3 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: B3 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.