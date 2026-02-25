B3 Aktie

WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: B3 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

B3 wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,181 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll B3 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 489,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte B3 411,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

