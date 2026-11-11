B3 Aktie

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WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: B3 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

B3 wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,171 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 542,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 456,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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