Ausblick: B3IT Management AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

B3IT Management AB wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,290 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 225,9 Millionen SEK aus – eine Minderung von 11,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte B3IT Management AB einen Umsatz von 254,9 Millionen SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,83 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,20 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,14 Milliarden SEK, gegenüber 1,21 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at