B3IT Management AB Aktie

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WKN DE: A2AMJH / ISIN: SE0008347660

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: B3IT Management AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

B3IT Management AB lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird B3IT Management AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,869 SEK aus. Im letzten Jahr hatte B3IT Management AB einen Gewinn von 0,730 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,40 Prozent auf 293,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 323,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,42 SEK je Aktie, gegenüber 1,20 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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