Ausblick: B3IT Management AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

B3IT Management AB öffnet am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,867 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,340 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll B3IT Management AB nach den Prognosen von 2 Analysten 347,8 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 336,2 Millionen SEK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,56 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at