Babcock & Wilcox Enterprises Aktie
WKN DE: A2PN0R / ISIN: US05614L2097
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Babcock Wilcox Enterprises stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Babcock Wilcox Enterprises veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Babcock Wilcox Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,027 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Babcock Wilcox Enterprises nach den Prognosen von 4 Analysten 226,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 51,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 149,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,145 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,05 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 587,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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