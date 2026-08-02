Ausblick: Backblaze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Backblaze A präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,017 USD aus. Im letzten Jahr hatte Backblaze A einen Verlust von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,0 Prozent auf 39,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,109 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 162,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 145,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at