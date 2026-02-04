Bactiguard Aktie

WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bactiguard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bactiguard wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bactiguard noch -0,030 SEK je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bactiguard in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 51,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 63,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,205 SEK im Vergleich zu -0,850 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 209,0 Millionen SEK, gegenüber 241,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

