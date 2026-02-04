Bactiguard Aktie
WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bactiguard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bactiguard wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,290 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bactiguard noch -0,030 SEK je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bactiguard in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 51,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 63,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,205 SEK im Vergleich zu -0,850 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 209,0 Millionen SEK, gegenüber 241,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bactiguard Holding AB
|
04.02.26
|Ausblick: Bactiguard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Bactiguard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Bactiguard stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)