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WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bactiguard wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Bactiguard im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 13,63 Prozent auf 51,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 222,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 215,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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