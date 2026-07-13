Bactiguard Aktie

Bactiguard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bactiguard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bactiguard wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Bactiguard für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,300 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,58 Prozent auf 49,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bactiguard noch 48,2 Millionen SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,160 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,220 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 211,4 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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