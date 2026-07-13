Bactiguard Aktie
WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741
|
13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bactiguard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bactiguard wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Bactiguard für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,300 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,58 Prozent auf 49,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bactiguard noch 48,2 Millionen SEK umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,160 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,220 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 211,4 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bactiguard Holding AB
|
07:01
|Ausblick: Bactiguard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Bactiguard öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Bactiguard informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Bactiguard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)