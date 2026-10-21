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WKN DE: A115EQ / ISIN: SE0005878741

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bactiguard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bactiguard lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bactiguard die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,200 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 52,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,210 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 213,3 Millionen SEK, gegenüber 215,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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