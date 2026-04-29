Badger Daylighting Aktie
WKN DE: A3CPLR / ISIN: CA0565331026
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Badger Daylighting legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Badger Daylighting lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,184 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Badger Daylighting noch 0,140 CAD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 190,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 247,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,25 USD aus. Im Vorjahr waren 2,45 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 928,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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