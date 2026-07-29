Ausblick: Badger Daylighting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Badger Daylighting gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Badger Daylighting im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,645 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 CAD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 240,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 288,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,45 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 964,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,16 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at