Ausblick: Badger Daylighting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Badger Daylighting stellt am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,513 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Badger Daylighting ein EPS von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 206,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 261,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,90 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 824,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,02 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at