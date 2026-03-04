Badger Daylighting Aktie

Badger Daylighting für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPLR / ISIN: CA0565331026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Badger Daylighting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Badger Daylighting stellt am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,513 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Badger Daylighting ein EPS von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 206,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 261,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 1,90 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 824,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,02 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Badger Daylighting Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten