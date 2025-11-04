Ausblick: Badger Daylighting stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Badger Daylighting präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,863 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 228,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 285,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,90 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 814,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,02 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at