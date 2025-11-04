Badger Daylighting Aktie

Badger Daylighting für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPLR / ISIN: CA0565331026

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Badger Daylighting stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Badger Daylighting präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,863 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 228,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 285,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,90 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 814,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,02 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Badger Daylighting Ltd Registered Shs 73,49 -0,14% Badger Daylighting Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

