Badger Meter Aktie

Badger Meter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863871 / ISIN: US0565251081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Badger Meter gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Badger Meter lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Badger Meter die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD. Das entspräche einer Verringerung von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 220,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD im Vergleich zu 4,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 913,6 Millionen USD, gegenüber 916,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Badger Meter IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Badger Meter IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Badger Meter IncShs 128,40 -0,70% Badger Meter IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen