Badger Meter Aktie
WKN: 863871 / ISIN: US0565251081
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Badger Meter gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Badger Meter lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Badger Meter die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD. Das entspräche einer Verringerung von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 220,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD im Vergleich zu 4,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 913,6 Millionen USD, gegenüber 916,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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