WKN: 863871 / ISIN: US0565251081

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Badger Meter lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 231,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 4,23 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 927,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 826,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

