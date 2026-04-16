Badger Meter Aktie

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WKN: 863871 / ISIN: US0565251081

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Badger Meter stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Badger Meter wird am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 229,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 222,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 958,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 916,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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