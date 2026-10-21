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WKN: 863871 / ISIN: US0565251081

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Badger Meter stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Badger Meter wird sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Badger Meter in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 240,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 235,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,79 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 909,7 Millionen USD, gegenüber 916,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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