Baid a Aktie

Baid a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCQ6 / ISIN: KYG070341048

Bilanz voraus 25.02.2026 22:15:00

Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baidu öffnet die Bücher. Das erwarten Analysten.

Baidu A gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Baidu A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 HKD je Aktie gewesen.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,90 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,41 Milliarden HKD aus.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,56 HKD, gegenüber 8,93 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 37 Analysten durchschnittlich 143,83 Milliarden HKD im Vergleich zu 144,34 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Baidu meldet einen neuen Rekord für seinen Robotaxi-Dienst Apollo Go
Alibaba, BYD und Baidu im Fokus: Pentagon löst Schockwellen im China-Tech-Sektor aus
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Baidu Inc Registered Shs -A- Class -A-

