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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baidu A präsentiert am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten schätzen, dass Baidu A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,74 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 36,81 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,30 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,71 HKD aus. Im Vorjahr waren 1,60 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 149,05 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 139,99 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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