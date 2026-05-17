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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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17.05.2026 07:01:06

Ausblick: Baiducom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baiducom wird am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,54 CNY gegenüber 2,97 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 19 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 31,34 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,46 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 53,31 CNY, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 132,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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