Ausblick: Baiducom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Baiducom wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9,69 CNY je Aktie gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 32,66 Milliarden CNY für Baiducom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,75 Milliarden USD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 31 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 54,32 CNY je Aktie, gegenüber 9,16 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 129,09 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 18,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

