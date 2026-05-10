Bain Capital Specialty Finance Aktie
WKN DE: A2N9Y3 / ISIN: US05684B1070
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bain Capital Specialty Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bain Capital Specialty Finance veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,423 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,86 Prozent verringert. Damals waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 62,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 65,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,53 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 254,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 239,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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