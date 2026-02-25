Ausblick: Bain Capital Specialty Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bain Capital Specialty Finance lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Bain Capital Specialty Finance im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 68,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,37 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 273,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 284,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at